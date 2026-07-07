Пловцы из Калмыкии взяли 13 медалей на Всероссийских соревнованиях

Соревнования состоялись в Астрахани. Участие в них приняли более 200 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. Из 13 медалей, завоеванных юными представителями Калмыкии, 2 золотые. Так, первой в заплыве на 50 м вольным стилем стала Мия Мирзиева. На спине такую же дистанцию быстрее всех преодолел Тамир Наранов.