Пловцы из Калмыкии взяли 13 медалей на Всероссийских соревнованиях

Юные представители Калмыкии стали обладателями 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Гонка чемпионов», сообщили в аппарате правительства республики. Состязания были организованы по госпрограмме «Спорт России».
Соревнования состоялись в Астрахани. Участие в них приняли более 200 ребят в возрасте от 5 до 15 лет. Из 13 медалей, завоеванных юными представителями Калмыкии, 2 золотые. Так, первой в заплыве на 50 м вольным стилем стала Мия Мирзиева. На спине такую же дистанцию быстрее всех преодолел Тамир Наранов.
Серебряными призерами стали Влада Слизская, Ангелина Федотенко, Давид Бадмаев, Даниил Малиев, Амина Баракова, Константин Андрющенко, София Хулхачиева, Алексей Васильев и Тагир Васильев. Бронзовые медали достались Амуланге Лиджиевой и Владиславу Малиеву.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.