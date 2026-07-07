Двум задержанным предъявили обвинения в убийстве Березовской под Киевом

Двум фигурантам дела об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской предъявили обвинения. Она была причастна к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщил офис генпрокурора Украины.
Задержанным инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц.
Ранее 7 июля СБУ сообщила об обнаружении тела Березовской под Киевом. В ведомстве уточнили, что задержаны двое подозреваемых.
Один из задержанных является действующим сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Второй фигурант ранее работал в украинских правоохранительных органах. По данным СБУ, задержанный разведчик признался, что совершил убийство вместе с сообщником.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».