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Двум задержанным предъявили обвинения в убийстве Березовской под Киевом

Двум фигурантам дела об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской предъявили обвинения.

Источник: РБК

Двум фигурантам дела об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской предъявили обвинения. Она была причастна к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщил офис генпрокурора Украины.

Задержанным инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц.

Ранее 7 июля СБУ сообщила об обнаружении тела Березовской под Киевом. В ведомстве уточнили, что задержаны двое подозреваемых.

Один из задержанных является действующим сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Второй фигурант ранее работал в украинских правоохранительных органах. По данным СБУ, задержанный разведчик признался, что совершил убийство вместе с сообщником.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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