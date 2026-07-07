Волгоградские врачи сохранили беременность пациентки с тяжелой лор-инфекцией

Гнойный гайморит при беременности опасен риском распространения инфекции и интоксикацией, которая может спровоцировать гипоксию плода и угрозу прерывания беременности. Медицинскую помощь пациентке оказывала объединенная бригада специалистов: оториноларингологи провели щадящее хирургическое лечение (пункцию верхнечелюстных пазух) с минимальным медикаментозным воздействием, а акушеры-гинекологи непрерывно мониторили состояние плода и маточный тонус, корректируя терапию. Именно этот комплексный подход позволил избежать осложнений и сохранить беременность. В настоящее время пациентка выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Беременность развивается без осложнений, отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.