Что скрывается в недрах Земли: от тектоники плит до суперконтинентов

[00:00] Античные представления о Земле: спор Плутонистов и Нептунистов.
[03:11] Теория дрейфа материков Вегенера.
[05:48] От гипотезы к теории: тектоника плит как научная революция.
[10:31] Почему в Японии готовятся к землетрясениям, а в Турции — нет.
[17:37] Конвекция в мантии — простой механизм, который движет плитами.
[19:25] Цикл Уилсона: как рождаются и исчезают океаны за 400−600 млн лет.
[32:03] Кольская сверхглубокая скважина: 13 км при радиусе Земли 6371 км.
[43:34] Искусственный интеллект в геологии: помощник, но не замена.
Земная кора движется со скоростью роста ногтей — несколько сантиметров в год, и именно это движение формирует океаны, горы и континенты. В эфире Радио РБК кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник Геологического института РАН Григорий Агранов объяснил, что геология — очень молодая наука и мы знаем о Земле гораздо меньше, чем о космосе. Самый глубокий разрез в земную кору — Кольская скважина — составляет всего 13 км при радиусе планеты 6371 км, поэтому ученые изучают недра в основном косвенными методами через физические поля.
Землетрясения происходят постоянно, их количество не растет — просто о них чаще сообщают в СМИ. Предсказывать их с точностью до дня невозможно, хотя в Японии и других сейсмоопасных регионах строят здания с учетом возможных толчков. Движение плит обеспечивает конвекция в мантии: горячее вещество поднимается от ядра, холодное опускается вниз. Океаны живут по циклу Уилсона — 400−600 млн лет они открываются и закрываются, и в будущем появится новый суперконтинент Амазия. При этом существуют внутриплитные аномалии, например уникальные Хибины или гигантские излияния лавы, которые не вписываются в стройную теорию и остаются загадкой.