Что скрывается в недрах Земли: от тектоники плит до суперконтинентов

Землетрясения происходят постоянно, их количество не растет — просто о них чаще сообщают в СМИ. Предсказывать их с точностью до дня невозможно, хотя в Японии и других сейсмоопасных регионах строят здания с учетом возможных толчков. Движение плит обеспечивает конвекция в мантии: горячее вещество поднимается от ядра, холодное опускается вниз. Океаны живут по циклу Уилсона — 400−600 млн лет они открываются и закрываются, и в будущем появится новый суперконтинент Амазия. При этом существуют внутриплитные аномалии, например уникальные Хибины или гигантские излияния лавы, которые не вписываются в стройную теорию и остаются загадкой.