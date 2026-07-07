«Чуда не случилось»: Калининградский зоопарк сообщил о смерти бегемота Мили

Напомним, о проблемах со здоровьем у Мили в Калининградском зоопарке сообщили 20 июня. Тогда специалисты рассказали, что у бегемота отсутствует аппетит и наблюдаются боли в животе. В учреждении отмечали, что лечение крупных животных связано со значительными трудностями, а диагноз на тот момент оставался под вопросом. 1 июля в зоопарке уточнили, что Миля находится в стабильно тяжелом состоянии, у нее по-прежнему нет аппетита.