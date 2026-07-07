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«Чуда не случилось»: Калининградский зоопарк сообщил о смерти бегемота Мили

Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился.

В Калининградском зоопарке, несмотря на усилия ветеринаров, умерла самка бегемота Миля. Об этом сообщается в соцсетях зоосада.

«К сожалению чуда не случилось. 6 июля бегемот Миля пала. Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился (вот почему ветврачи так не любят озвучивать предположительные диагнозы). Причиной смерти Мили стала патология печени и печёночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьёзные патологические изменения в поджелудочной железе и лёгких», — отмечается в сообщении.

«Согласно предварительному патологоанатомическому исследованию, состояние Мили являлось хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение довольно длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю мы уже не могли», — добавили в зоопарке, уточнив, что точные заключения будут сделаны по результатам анализов.

Напомним, о проблемах со здоровьем у Мили в Калининградском зоопарке сообщили 20 июня. Тогда специалисты рассказали, что у бегемота отсутствует аппетит и наблюдаются боли в животе. В учреждении отмечали, что лечение крупных животных связано со значительными трудностями, а диагноз на тот момент оставался под вопросом. 1 июля в зоопарке уточнили, что Миля находится в стабильно тяжелом состоянии, у нее по-прежнему нет аппетита.