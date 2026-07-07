В Ростове планируют отменить и изменить некоторые автобусные маршруты

В Ростове-на-Дону могут отменить или изменить некоторые автобусные маршруты. Неутвержденный проект планирования регулярных пассажирских перевозок на 2026−2030 годы опубликовали сегодня, 7 июля, на сайте городской администрации.
В частности, в плане мероприятий по муниципальным перевозкам указано, что уже в 2026 году предусмотрена отмена автобусов № 1а и 19, а в 2027 году должны отменить автобус № 6а и 67а.
Изменения в работе в 2027 году планируют для автобусных маршрутов № 6 и 63. Также планируются изменения для трамваев.
Кроме того, к 2030 году планируется увеличение ряда параметров — от средней скорости движения транспорта (15 км/ч) и до количества рейсов, выполняемых по расписанию (90%).
Протяженность выделенных полос должна вырасти с 39 км до 50,2 км, а ежедневный объем пассажирских перевозок может увеличиться до 545 тысяч человек. Укомплектованность автопредприятий водителями хотят повысить с 52% до 85%.
Добавим, документ пока не утвержден и еще будет обсуждаться властями и разработчиками проекта.
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