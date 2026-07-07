На фестивале в Подмосковье приготовили 226 кг огуречного варенья

Гастрофестиваль «Луховицкий огурец» прошел в Московской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. На мероприятии приготовили 226 кг огуречного варенья.
Подчеркивается, что это стало мировым рекордом. Его официально зарегистрировал международный реестр «Достояние нации». Десерт был приготовлен по авторскому рецепту Юлии Мартыновой и Алексея Безуглова. Часть варенья продегустировали гости фестиваля. Оставшуюся партию десерта направят в качестве подарка участникам специальной военной операции.
На мероприятии для посетителей также работали ярмарка и тематические площадки, провели мастер-классы и развлекательные программы. Желающих угощали различными вариациями рассольника. Также на мероприятии состоялись концертная программа, фестиваль красок, дискотека и флешмоб желаний.
Серия таких летних мероприятий в регионе будет продолжена. Так, уже 18 июля в поселке Белоомут состоится фестиваль «Царская уха». Участники смогут увидеть, как повара приготовят данный суп в казане объемом 170 литров. Также для гостей мероприятия проведут мастер-классы и дегустации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.