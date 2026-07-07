Пилот в Аргентине выпрыгнул из кабины самолета во время обучения стажерки

17 июня в американском штате Техас самолет потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Ларедо. Судно приземлилось на бок, в результате чего один человек погиб, а пять выживших госпитализировали. Спасатели вытащили их из самолета, разбив в нем окна.