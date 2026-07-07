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Лидер партии Reform UK Фараж покинет пост депутата палаты общин из-за скандала

Британский политик Найджел Фараж хочет принять участие в дополнительных выборах после отставки с поста депутата палаты общин.

Источник: Комсомольская правда

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж покинет свой пост депутата палаты общин из-за коррупционного скандала. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Я подаю в отставку с поста члена парламента от округа Клактон-он-Си. Жители Клактона должны сами судить о моих действиях», — заявил Фараж.

Как заявил политик, он планирует принять участие в дополнительных выборах. Также Фараж рассчитывает на повторную победу в голосовании.

Скандал вокруг депутата связан с тем, что лидер Reform UK не задекларировал пожертвования от бизнесмена и своего близкого друга Джорджа Коттрелла, ранее осужденного в США за отмывание денег. При этом, согласно правилам парламента, новые депутата обязаны сообщать о любых благотворительных взносах, полученных в период года до избрания.

Как сообщал KP.RU, ранее в Британии признали, что Найджел Фарадж говорит неудобную правду об Украине. Как заявил британский экс-посол в РФ Тони Брентон, политик был прав, возлагая на Запад вину за начало конфликта.

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