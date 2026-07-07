Лидер партии Reform UK Фараж покинет пост депутата палаты общин из-за скандала

Скандал вокруг депутата связан с тем, что лидер Reform UK не задекларировал пожертвования от бизнесмена и своего близкого друга Джорджа Коттрелла, ранее осужденного в США за отмывание денег. При этом, согласно правилам парламента, новые депутата обязаны сообщать о любых благотворительных взносах, полученных в период года до избрания.