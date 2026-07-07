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Неизвестные сняли ленту с букета от возлюбленной Старовойта на его могиле

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге во вторник, 7 июля, неизвестные сняли ленту с надписью «Любимому от Полины» с большой корзины с розами, которая была самым большим букетом на могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Об этом пишет «КП».

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге во вторник, 7 июля, неизвестные сняли ленту с надписью «Любимому от Полины» с большой корзины с розами, которая была самым большим букетом на могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Об этом пишет «КП».

— Корзина с розами осталась, но ленту с надписью о том, от кого она, убрал неизвестный, — говорится в материале.

Около 11:00 на могилу чиновника пришла его мать. Она была возмущена вниманию прессы к могиле и отгоняла от нее фотографов. По словам сотрудников кладбища, между ней и журналистами снова возник конфликт: похожая ситуация уже происходила год назад, передает «КП-Петербург».

В тот же день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге установили памятник Роману Старовойту. Над могилой чиновника находится платформа с массивными плитами из гранита, а рядом — два столба с человеческий рост из серого и черного камня. Стоимость такого монумента составляет до 15 миллионов рублей.

Бывший глава Минтранса покончил с собой дома в подмосковном Одинцовском городском округе. Рядом с телом чиновника нашли огнестрельное оружие. «Вечерняя Москва» рассказала о смерти Старовойта и его карьере.

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