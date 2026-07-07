Неизвестные сняли ленту с букета от возлюбленной Старовойта на его могиле

Около 11:00 на могилу чиновника пришла его мать. Она была возмущена вниманию прессы к могиле и отгоняла от нее фотографов. По словам сотрудников кладбища, между ней и журналистами снова возник конфликт: похожая ситуация уже происходила год назад, передает «КП-Петербург».