Сборная Аргентины обыграла команду Египта и вышла в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины во вторник, 7 июля, обыграла команду Египта и вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и закончилась со счетом 3:2.
Мячи в составе победителей забили Кристиан Ромеро (79-я минута), Лионель Месси (83-я минута) и Энцо Фернандес (90+2).
У Египта голами отличились Яссер Ибрахим (15-я минута) и Мостафа Зико (67-я минута). На следующем этапе аргентинцам предстоит сыграть с победителями матча между командами Швейцарии и Колумбии.
На этой же встрече капитан сборной Аргентины и нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси во второй раз на ЧМ-2026 не смог реализовать пенальти.
В ночь с 6 на 7 июля команда Бельгии также одержала победу над американской сборной в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и закончилась со счетом 4:1.
Капитан команды Португалии Криштиану Роналду, в свою очередь, расплакался после вылета с последнего для себя ЧМ — испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над португальскими спортсменами.