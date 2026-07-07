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Сборная Аргентины обыграла команду Египта и вышла в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины во вторник, 7 июля, обыграла команду Египта и вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и закончилась со счетом 3:2.

Сборная Аргентины во вторник, 7 июля, обыграла команду Египта и вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и закончилась со счетом 3:2.

Мячи в составе победителей забили Кристиан Ромеро (79-я минута), Лионель Месси (83-я минута) и Энцо Фернандес (90+2).

У Египта голами отличились Яссер Ибрахим (15-я минута) и Мостафа Зико (67-я минута). На следующем этапе аргентинцам предстоит сыграть с победителями матча между командами Швейцарии и Колумбии.

На этой же встрече капитан сборной Аргентины и нападающий клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси во второй раз на ЧМ-2026 не смог реализовать пенальти.

В ночь с 6 на 7 июля команда Бельгии также одержала победу над американской сборной в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и закончилась со счетом 4:1.

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду, в свою очередь, расплакался после вылета с последнего для себя ЧМ — испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над португальскими спортсменами.

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