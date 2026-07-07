Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Египта обыграла команду Аргентины со счетом 3:2 в ⅛ чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Счет открыл защитник сборной Египта Яссер Ибрагим на 15-й минуте. Второй мяч в ворота аргентинской команды забил нападающий Мостафа Зико на 67-й минуте.
Аргентина отыгралась только во втором тайме. На 79-й минуте гол забил защитник Кристиан Ромеро. На 83-й — нападающий Лионель Месси. Это восьмой гол Месси с начала чемпионата. Победный гол аргентинцам принес полузащитник Энцо Фернандес на третьей минуте дополнительного времени.
Соперник Аргентины в четвертьфинале определится по итогам матча между Швейцарией и Колумбией, который начнется в 23:00 мск 7 июля. Матч с участием аргентинской команды пройдет 12 июля. Начало — в 4:00 мск.