Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Аргентина отыгралась только во втором тайме. На 79-й минуте гол забил защитник Кристиан Ромеро. На 83-й — нападающий Лионель Месси. Это восьмой гол Месси с начала чемпионата. Победный гол аргентинцам принес полузащитник Энцо Фернандес на третьей минуте дополнительного времени.