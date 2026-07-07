В Калининградской области крупная сеть АЗС полностью перешла на розничную продажу бензина АИ-92

«Вместе с руководством “Балтнефти” приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных “Балтнефть” продает физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках. На прошлой неделе “Балтнефть” обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы», — прокомментировал губернатор.