В Калининградской области крупная сеть АЗС полностью перешла на розничную продажу бензина АИ-92

Губернатор калининградской области Алексей Беспрозванных вечером 7 июля заявил о положительной динамике в сфере с топливом. По его словам, снижается спрос, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются. Об этом глава региона написал в соцсетях.
Также он рассказал о возобновлении розничной продажи АИ-92 на заправках крупной сети.
«Вместе с руководством “Балтнефти” приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных “Балтнефть” продает физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках. На прошлой неделе “Балтнефть” обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы», — прокомментировал губернатор.
Ограничение на бензин на сети «Балтнефть» остаются, как и везде — до 30 литров бензина в бак. А вот дизеля именно на заправках этой сети — до 100 литров.