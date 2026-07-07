Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области крупная сеть АЗС полностью перешла на розничную продажу бензина АИ-92

Губернатор заявил о сокращении очередей на заправках в области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор калининградской области Алексей Беспрозванных вечером 7 июля заявил о положительной динамике в сфере с топливом. По его словам, снижается спрос, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Также он рассказал о возобновлении розничной продажи АИ-92 на заправках крупной сети.

«Вместе с руководством “Балтнефти” приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных “Балтнефть” продает физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках. На прошлой неделе “Балтнефть” обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы», — прокомментировал губернатор.

Ограничение на бензин на сети «Балтнефть» остаются, как и везде — до 30 литров бензина в бак. А вот дизеля именно на заправках этой сети — до 100 литров.