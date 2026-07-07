«Здравый смысл победил!»: Захарова — о решении МОК вернуть спортсменов из России

Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев заявил, что это решение стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны. Он отметил, что на текущий момент более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном и 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений, а решение МОК значительно ускорит этот процесс.