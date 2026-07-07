«Здравый смысл победил!»: Захарова — о решении МОК вернуть спортсменов из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 7 июля, поприветствовала решение Международного олимпийского комитета отменить отстранение Олимпийского комитета России. Он также признал утратившими актуальность рекомендации по поводу допуска российских спортсменов к соревнованиям.
Это решение связано с тем, что в состав Олимпийского комитета России больше не входят спортивные организации на территориях, которые подпадают под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Решения о допуске или недопуске спортсменов из России по-прежнему будут принимать международные спортивные федерации и организаторы турниров.
— Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией! — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев заявил, что это решение стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны. Он отметил, что на текущий момент более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном и 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений, а решение МОК значительно ускорит этот процесс.