Государственный телеканал и радио Венгрии приостановили свою работу

Новое руководство государственных СМИ Венгрии временно остановило вещание телеканала М1 и радиостанции Kossuth. Совсем скоро пресса снова начнет работать, но уже в абсолютно новом формате. Об этом заявила пресс-служба Фонда поддержки и управления активами СМИ (MTVA).
Как пояснили в фонде, государственные СМИ попали под дурное влияние политической элиты. В связи с этим ТВ и радио потерял самую важную функцию — правдиво и объективно рассказывать о событиях гражданам.
«Оно (общественное вещание — прим. ред) превратилось в трибуну для разжигания ненависти и лжи. Теперь все изменится», — указано в публикации.
Знак телеканала M1 получил черный окрас. На его портале также появилось сообщение, в гостелевидение более не имеет права врать. Руководство телеканала уточнило, что ТВ в будущем станет независимым.
На эту новость сразу же отреагировал венгерский премьер Петер Мадьяр, назвав случившееся «историческим днем». Он написал в соцсети Х, что в государстве наконец перестанут распространять пропаганду.
«Они лгали ночью. Они лгали днем. Они лгали на каждом канале. Теперь все кончено», — заключил Мадьяр.
Прежде KP.RU писал, что новое правительство Венгрии всерьез взялось за свержение президента страны Тамаша Шуйока. Депутаты во главе с Петером Мадьяром внесли в парламент поправку к Конституции, которая предусматривает досрочное отстранение Шуйока с поста главы государства.