В Нью-Йорке в строящемся небоскребе частично обрушились пять этажей

В центре Нью-Йорка, рядом со штаб-квартирой ООН, в строящемся 33-этажном небоскребе частично обрушились пять этажей — с 21-го по 26-й. Об этом 7 июля, во вторник, сообщает телеканал PIX11 со ссылкой на пожарную службу города.