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В Нью-Йорке в строящемся небоскребе частично обрушились пять этажей

ЧП произошло в 33-этажном здании на Манхэттене, спасатели эвакуировали строителей и сотрудников соседней студии.

Источник: Комсомольская правда

В центре Нью-Йорка, рядом со штаб-квартирой ООН, в строящемся 33-этажном небоскребе частично обрушились пять этажей — с 21-го по 26-й. Об этом 7 июля, во вторник, сообщает телеканал PIX11 со ссылкой на пожарную службу города.

Сигнал о происшествии поступил утром после сообщений о падающих кирпичах. В здании обнаружили многочисленные трещины и провисание перекрытий. Спасатели эвакуировали строителей, а также всех, кто находился в соседнем здании, где располагается студия NewsNation.

Как сообщил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, высотка остается нестабильной и продолжает двигаться. Пожарные утверждают, что полное обрушение зданию не грозит благодаря стальному каркасу. Сотрудники экстренных служб и полиции огородили подходы к небоскребу, участок 2-й авеню перекрыт для машин, однако пешеходов подпускают практически вплотную.

Ранее KP.RU писал, что в китайской провинции Хунань из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реке обрушился мост, два человека пропали без вести. На месте работают поисково-спасательные службы. Во многих регионах Китая продолжается сезон ливней, сопровождающийся паводками, власти усиливают меры реагирования.

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