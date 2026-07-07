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Торжественным парадом во Владикавказе открылся фестиваль «Вахтангов. Путь домой» — любимое детище театра Вахтангова

Уже третий год родина режиссёра притягивает к себе любителей театралов из разных уголков страны. Выступления дадут артисты из Москвы, Ярославля, Майкопа, Йошкар-Олы и самого Владикавказа. Праздничное шествие символично прошло по проспекту Мира. Торжество было костюмированным, а темой избрали «Принцессу Турандот» и. Перед началом каждый желающий мог изготовить свой карнавальный костюм, для чего рядом установили шатёр-мастерскую. Непогода не помешала провести мероприятие; участники парада шутят, что силой искусства прогнали дождь.

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Уже третий год родина режиссёра притягивает к себе любителей театралов из разных уголков страны. Выступления дадут артисты из Москвы, Ярославля, Майкопа, Йошкар-Олы и самого Владикавказа.

Праздничное шествие символично прошло по проспекту Мира. Торжество было костюмированным, а темой избрали «Принцессу Турандот» и. Перед началом каждый желающий мог изготовить свой карнавальный костюм, для чего рядом установили шатёр-мастерскую.

Непогода не помешала провести мероприятие; участники парада шутят, что силой искусства прогнали дождь.

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