В Калининградском зоопарке умерла бегемотиха Миля

В Калининградском зоопарке 6 июля умерла бегемотиха Миля. И хотя изначально была версия, что она что-то проглотила, это оказалось не так. Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.
«Причиной смерти Мили стала патология печени и печеночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких. Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами», — написала директор.
Впереди — подробные исследования, экспертизы.
Но уже сейчас говорят, что состояние Мили было хроническим, то есть заболевание не возникло внезапно. Хотя и протекало бессимптомно и скрыто до последнего момента.