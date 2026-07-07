В Калининградском зоопарке умерла бегемотиха Миля

В Калининградском зоопарке 6 июля умерла бегемотиха Миля. И хотя изначально была версия, что она что-то проглотила, это оказалось не так. Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Об этом в телеграм-канале написала директор зоопарка Светлана Соколова.