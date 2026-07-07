«Из стекла и с подсветкой»: на острове Канта в Калининграде открыли новую галерею от Кафедрального собора к туалету

«Главное преимущество — эстетика. Предыдущая галерея была спроектирована в другие времена; ни дизайн, ни качество её не соответствовали современному статусу собора. Кроме того, у старого перехода была проблема практического свойства. Так как на крыше собора нет никаких устройств для снегоудержания, большие массы, что оттуда падали, ломали перекрытие. Ремонтировать галерею нужно было два-три раза в год. Сейчас всё спроектировано и исполнено таким образом, что ремонт вообще не потребуется», — рассказал директор «Острова Канта» Григорий Хуциев.