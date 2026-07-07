«Из стекла и с подсветкой»: на острове Канта в Калининграде открыли новую галерею от Кафедрального собора к туалету

На острове Канта в Калининграде открыли новую галерею-переход от Кафедрального собора к туалету. С территории убрали ограждения.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе «Острова Канта», дизайн-проект галереи готовило бюро архитектора Артура Сарница.
«Главное преимущество — эстетика. Предыдущая галерея была спроектирована в другие времена; ни дизайн, ни качество её не соответствовали современному статусу собора. Кроме того, у старого перехода была проблема практического свойства. Так как на крыше собора нет никаких устройств для снегоудержания, большие массы, что оттуда падали, ломали перекрытие. Ремонтировать галерею нужно было два-три раза в год. Сейчас всё спроектировано и исполнено таким образом, что ремонт вообще не потребуется», — рассказал директор «Острова Канта» Григорий Хуциев.
Обустройством галереи занимались четыре месяца. Новая конструкция из стекла меняет положение при помощи встроенных колёс, которые скользят по рельсам. В учреждении отмечают, что отодвинуть галерею под силу даже одному человеку. На переходе установили архитектурную подсветку.
Отметим, что ранее Артур Сарниц работал над фойе Кафедрального собора. Проект получил международную премию «Золотой Трезини».
Фото: пресс-служба «Острова Канта».