Принц Гарри проиграл суд по делу о прослушке Daily Mail

Принц Гарри во вторник, 7 июля, проиграл суд на 50 миллионов фунтов британской газете Daily Mail по делу о прослушке, организованной журналистами. Высокий суд Лондона прекратил дело из-за недостаточности фактов. Представители издания смогли доказать, что всю информацию о принце и его супруге Меган Маркл узнавали из источников, приближенных к семье, а не с помощью взлома их телефонов.