Принц Гарри проиграл суд по делу о прослушке Daily Mail

Принц Гарри во вторник, 7 июля, проиграл суд на 50 миллионов фунтов британской газете Daily Mail по делу о прослушке, организованной журналистами. Высокий суд Лондона прекратил дело из-за недостаточности фактов. Представители издания смогли доказать, что всю информацию о принце и его супруге Меган Маркл узнавали из источников, приближенных к семье, а не с помощью взлома их телефонов.
— Сегодня судья Никлин оправдал Daily Mail и отклонил все 97 обвинений, выдвинутых истцами. В каждом случае судья признал достоверность показаний наших журналистов о том, как они получали информацию для своих материалов, — говорится в материале.
Принц Гарри требовал от издания возместить ему моральный вред в размере 50 миллионов фунтов, передает газета.
23 января во время судебного заседания по иску принца Гарри к Daily Mail герцог Сассекский едва смог сдержать слезы. В его иске упоминались 14 материалов, в которых якобы использовали сведения, полученные нелегальными методами. Принц Гарри заявил, что это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет.