Румыния потребовала от Украины перепрограммировать дроны на самоподрыв

Власти Румынии направили официальный запрос в Министерство обороны Украины с предложением оснастить беспилотники механизмом автономной самоликвидации. Это необходимо для предотвращения случайного пересечения украинскими дронами румынских территориальных вод. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Министерства национальной обороны Румынии Раду Мируцэ.
По словам министра, предлагаемая система должна функционировать полностью в автономном режиме. Активация механизма самоуничтожения будет происходить посредством встроенного микропроцессора в момент фиксации выхода за установленные границы, вне зависимости от наличия или потери канала связи с оператором дрона. Инициатива продиктована необходимостью обеспечения надежной защиты национальной территории, а также воздушного и морского пространства стран НАТО, передает News.ru.
Утром 5 июня на одном из причалов в порту Констанцы взорвался морской дрон. Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что беспилотник принадлежал Украине.
После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поинтересовалась планами Румынии по принятию мер в отношении Украины.
Министерство обороны Румынии 29 мая также заявило, что дрон попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Бухарест и Брюссель сразу обвинили Москву, которая отвергла причастность к инциденту.