Румыния потребовала от Украины перепрограммировать дроны на самоподрыв

По словам министра, предлагаемая система должна функционировать полностью в автономном режиме. Активация механизма самоуничтожения будет происходить посредством встроенного микропроцессора в момент фиксации выхода за установленные границы, вне зависимости от наличия или потери канала связи с оператором дрона. Инициатива продиктована необходимостью обеспечения надежной защиты национальной территории, а также воздушного и морского пространства стран НАТО, передает News.ru.