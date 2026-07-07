Волгоградская область оказалась под угрозой атак БПЛА 7 июля

В Волгоградской области вечером 7 июля объявили беспилотную опасность. Первое сообщение поступило в 21−07 ч. Жителей региона просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без оконных проемов и сесть на пол между двумя капитальными стенами.
Напомним, ночью 7 июля регион, по сообщению Минобороны, подвергся атаке вражеских БПЛА, которая была отбита.
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