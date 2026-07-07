Прокуратура Молдавии займется вопросом о скандальной зарплате сестры Санду

Прокуратура Молдавии займется запросом о скандальной заработной плате Анастасии Табурчану, двоюродной сестры президента республики Майи Санду. Данную информацию обнародовала лидер партии «Великая Молдова», экс-прокурор Виктория Фуртунэ. Именно она направила соответствующую жалобу в надзорное ведомство.
Скандал вокруг зарплаты родственницы лидера Молдавии разгорелся после того, как глава Национальной партии Молдавии Драгош Галбур сообщил, что Табурчану, работая пресс-секретарем на авиационном государственном предприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов. При этом на рабочем месте ее не видели. Политик также привел примеры, что и другая родня, а также приближенные Санду трудоустроены на солидных должностях с окладами, в десятки раз превышающими средний уровень по Молдавии.
После того, как информация о заработках Табурчану при ее полном бездействии приобрела общественный резонанс, сестра президента уволилась, извинилась и пообещала вернуть все полученные от государства средства. Санду же заявила, что понятия не имела, что творит ее сестра и отметила, что родственницу исключили из членов правящей партии Молдавии.
Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку, заявив, что уходит из-за принципиальных убеждений. Его уход связывают с конфликтом вокруг коррупции и кумовства в высших эшелонах власти страны, в том числе из-за скандальной зарплаты сестры Санду.