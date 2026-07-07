Прокуратура Молдавии займется вопросом о скандальной зарплате сестры Санду

Скандал вокруг зарплаты родственницы лидера Молдавии разгорелся после того, как глава Национальной партии Молдавии Драгош Галбур сообщил, что Табурчану, работая пресс-секретарем на авиационном государственном предприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов. При этом на рабочем месте ее не видели. Политик также привел примеры, что и другая родня, а также приближенные Санду трудоустроены на солидных должностях с окладами, в десятки раз превышающими средний уровень по Молдавии.