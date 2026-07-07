Петербургский суд передал Магомедова в распоряжение Минобороны

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по уголовному делу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле. Основанием для такого решения стало заключение фигурантом контракта о прохождении военной службы и его убытие в зону проведения специальной военной операции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Согласно материалам дела, преступление было совершено 30 ноября 2025 года. В одной из комнат апарт-отеля, расположенного на Невском проспекте, 126, Магомедов в ходе конфликта схватил находившуюся с ним девушку за шею и принудительно уткнул ее лицом в подушку. От удушья потерпевшая скончалась на месте. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В суд поступило ходатайство от начальника пункта отбора на военную службу с информацией о том, что обвиняемый заключил контракт с Министерством обороны РФ и направляется в район проведения СВО. Судья удовлетворил данное ходатайство, полностью приостановив производство по уголовному делу. На основании вынесенного постановления Магомедов передан в распоряжение военного ведомства. Дальнейшее движение дела будет зависеть от итогов службы обвиняемого.
Читайте также: Жуткая смерть на Волге: солист оркестра погиб под гидроциклом.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.