Петербургский суд передал Магомедова в распоряжение Минобороны

Согласно материалам дела, преступление было совершено 30 ноября 2025 года. В одной из комнат апарт-отеля, расположенного на Невском проспекте, 126, Магомедов в ходе конфликта схватил находившуюся с ним девушку за шею и принудительно уткнул ее лицом в подушку. От удушья потерпевшая скончалась на месте. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.