Стало известно, куда делась группа «Братья Грим»: замечена за пределами Москвы

В нулевые годы в Москве, да и по всей России, гремела группа «Братья Грим». Тогда солистами коллектива были братья-близнецы: Константин и Борис Бурдаевы. Впрочем, спустя время между ними, по слухам, пробежала чёрная кошка, и теперь в группе поёт лишь Константин. В последние годы коллектив как будто ушёл в тень, и поклонники стали задаваться вопросом, где же группа? Но выяснилось, что творческая жизнь у коллектива бьёт ключом: он был замечен на кинофестивале в Ярославле, где дал часовой концерт. А затем устроил автограф и фотосессию с фанатами. Ну, а с «МК» артист впервые за многие годы поделился планами на ближайшее будущее. Ответы на видео.