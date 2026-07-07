Макрон хотел поцеловать руку жены Эрдогана: реакция первой леди Турции

Эрдоган вместе со своей женой Эмине встретился с Макроном и его супругой Брижит. Во время приветствия лидеры стран обменялись рукопожатиями и скромными объятиями, после чего президент Франции переключился на первую леди Турции. Эмине Эрдоган поприветствовала Макрона, но решительно убрала свою руку, когда тот попытался ее поцеловать.