Макрон хотел поцеловать руку жены Эрдогана: реакция первой леди Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку жены турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи политиков на саммите НАТО в Анкаре. Кадры с моментом неудачного приветствия появились в Сети.
Эрдоган вместе со своей женой Эмине встретился с Макроном и его супругой Брижит. Во время приветствия лидеры стран обменялись рукопожатиями и скромными объятиями, после чего президент Франции переключился на первую леди Турции. Эмине Эрдоган поприветствовала Макрона, но решительно убрала свою руку, когда тот попытался ее поцеловать.
В Сети обратили также внимание на то, что Макрон вновь появился на саммите НАТО в темных очках. Последнее время французского лидера постоянно можно увидеть на других мероприятиях в необычном аксессуаре. Как сообщали приближенные политика, он надевает очки из-за проблем с глазом.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо с иронией предположил, что причиной таких проблем могла стать очередная пощечина Макрону от супруги Бриджит.