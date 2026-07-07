Молодежь получит любопытный опыт

Основу составят два направления — творческое и патриотическое. В каждой из смен, а их будет 12, таких, как, например, «Путь волонтера», «Путь победителя», «Путь профессионала», «Путь творчества», «Путь лидера», предполагается участие 300 человек. Молодые люди будут учиться танцевать, петь, выполнять акробатические номера. Отдельную смену посвятят Клубу веселых и находчивых. Не меньше внимания мы уделяем студенческому самоуправлению, карьерному развитию, патриотизму и спорту.