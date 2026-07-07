Молодежь получит любопытный опыт

Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В таком лагере можно не только полезно провести время и найти новых друзей, но и реализовать свой потенциал.
Основу составят два направления — творческое и патриотическое. В каждой из смен, а их будет 12, таких, как, например, «Путь волонтера», «Путь победителя», «Путь профессионала», «Путь творчества», «Путь лидера», предполагается участие 300 человек. Молодые люди будут учиться танцевать, петь, выполнять акробатические номера. Отдельную смену посвятят Клубу веселых и находчивых. Не меньше внимания мы уделяем студенческому самоуправлению, карьерному развитию, патриотизму и спорту.
«Молодежь Москвы» организует для ребят встречи с известными спикерами. Например, гостем смены, посвященной творческому развитию, станет популярная у молодежи певица Iowa. А темы бизнеса и карьерного развития затронут крупные представители деловых кругов столицы.
Помимо занятий с признанными профессионалами в своей области, участники «Молодежи Москвы» получат уникальную возможность попробовать свои силы в различных программах, где смогут приобрести практические навыки, которые они потом смогут применить. Например, их научат тушить пожары.
Стоит отметить, что все проекты, которые будут подготовлены за время пребывания в лагере «Молодежи Москвы», предстоит защитить. Если эти проекты будут творческими, то участники смогут продемонстрировать результаты во время отчетных концертов.