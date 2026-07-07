Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья

Депутаты в Госдуме внесли законопроект о расширении использования маткапитала. Средства предлагается разрешить тратить на ремонт и строительство жилья. Инициатива дополняет закон о господдержке семей с детьми.
В пояснительной записке говорится, что документ устанавливает четкие условия и ограничения, чтобы исключить нецелевое расходование средств и обеспечить качество ремонтных работ.
По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит тысячам российских семей улучшить условия жизни детей за счет ремонта имеющегося жилья — в случаях, когда покупка нового жилья не требуется или невозможна, — пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минздрав меняет требования в медицинским книжкам.
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