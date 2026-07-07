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8 июля в Ростовской области ожидается жаркая погода

емпература воздуха днём составит +29…+32°C.

Прогноз погоды в Ростовской области на среду, 8 июля 2026 года, обещает по-летнему жаркий день.

Температура воздуха днём составит +29…+32°C, а ночью ожидается +18…+20°C.

Погода будет преимущественно солнечная и ясная, без существенных осадков, хотя к вечеру местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер прогнозируется умеренный, скоростью около 3−5 м/с, преимущественно юго-восточного или западного направления. Атмосферное давление останется в пределах 750−758 мм рт. ст.

В целом день будет очень тёплым, что типично для середины июля на Дону. Стоит учитывать, что в северных районах области ночью может быть на пару градусов прохладнее, а на юге, например в Таганроге, теплее из-за близости моря, но общий характер погоды по региону сохранится.