На всех АЗС «Балтнефти» начинают продажу бензина АИ-92 в розницу физлицам

«Вместе с руководством “Балтнефти” приняли решение продолжить розничную продажу 92-го бензина на всех 35 АЗС сети. Напомню, дизель с выходных “Балтнефть” продаёт физлицам на всех своих заправках, а 92-й до этого времени для всех автомобилистов был доступен только на 11 точках. На прошлой неделе “Балтнефть” обслуживала только юридические лица, выполняя государственные и муниципальные заказы. Ограничение на бензин на сети “Балтнефть” продолжает действовать, как и везде, — до 30 литров в бак. По дизелю именно на этих заправках допускается до 100 литров», — уточнил глава региона.