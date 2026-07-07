Воронежские полицейские искали лучшего в подразделении ЭБиПК

В Воронежской области выбрали лучшего сотрудника подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
Во втором этапе всероссийского состязания профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников подразделений ЭБиПК, проходившем в управлении МВД по Воронежской области, участвовали 17 самых подготовленных сотрудников региона.
Участники продемонстрировали отличные навыки в юридической, медицинской, огневой, физической и мобилизационной подготовке, а также сдали тесты по оперативной и служебной работе.
По результатам состязаний:
диплом первой степени получил оперуполномоченный УЭБиПК главного управления МВД старший лейтенант полиции Михаил Скоробогач;второе место занял его коллега из того же отдела капитан полиции Никита Насонов;третье место досталось старшему оперуполномоченному по особо важным делам УЭБиПК капитану полиции Николаю Золотареву.
Михаил Скоробогач, ставший победителем регионального этапа, будет представлять Воронежскую область на финальном уровне соревнования, которое запланировано с 14 по 18 сентября 2026 года на базе Нижегородской академии МВД России.