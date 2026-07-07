Воронежские полицейские искали лучшего в подразделении ЭБиПК

В Воронежской области выбрали лучшего сотрудника подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Во втором этапе всероссийского состязания профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников подразделений ЭБиПК, проходившем в управлении МВД по Воронежской области, участвовали 17 самых подготовленных сотрудников региона.