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В Калининграде задержали 18-летнего парня, который проломил голову мужчине, посмевшему сделать ему замечание

Инцидент случился у «наливайки» на улице Куйбышева.

В Калининграде задержали 18-летнего парня, который жестоко избил 41-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД 7 июля.

Ночью юноша вместе со своими знакомыми находился возле бара-наливайки. Компания громко слушала музыку и шумела, а когда 41-летний местный житель сделал им замечание, один из отдыхающих ринулся в бой. Он ударил горожанина несколько раз по голове предметом, похожим на булаву.

Пострадавшего госпитализировали.

Парень стал фигурантом уголовного дела, решением суда он взят под стражу.

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