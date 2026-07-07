В Калининграде задержали 18-летнего парня, который проломил голову мужчине, посмевшему сделать ему замечание

Ночью юноша вместе со своими знакомыми находился возле бара-наливайки. Компания громко слушала музыку и шумела, а когда 41-летний местный житель сделал им замечание, один из отдыхающих ринулся в бой. Он ударил горожанина несколько раз по голове предметом, похожим на булаву.