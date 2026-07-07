Марин Ле Пен заявила, что примет участие в выборах президента Франции

Ранее апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для Марин Ле Пен, которую признали виновной по делу о растрате средств Европейского парламента. Два года Ле Пен дали условно, а в течение еще одного она должна будет носить электронный браслет. Также французская инстанция сократила для нее срок запрета на участие в президентских выборах до 15 месяцев.