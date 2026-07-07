Марин Ле Пен заявила, что примет участие в выборах президента Франции

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен во вторник, 7 июля, по итогам партийного совещания заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.
— Я буду участвовать в президентских выборах, — рассказала политик в эфире телеканала TF1.
Ранее апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для Марин Ле Пен, которую признали виновной по делу о растрате средств Европейского парламента. Два года Ле Пен дали условно, а в течение еще одного она должна будет носить электронный браслет. Также французская инстанция сократила для нее срок запрета на участие в президентских выборах до 15 месяцев.
31 марта судья Бенедикт де Пертюи заявляла, что не только Ле Пен, но и все обвиняемые по делу о растрате средств Европарламента получили приговор, который лишает их возможности быть избранными в органы власти.
4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что приговор Ле Пен можно сравнить с охотой на ведьм. Он потребовал освободить французского политика от тюремного заключения.