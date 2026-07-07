Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ле Пен заявила, что хочет принять участие в выборах президента во Франции

Ле Пен планирует участвовать в президентских выборах во Франции, запланированных на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что планирует принять участие в выборах президента во Франции, которые состоятся в 2027 году. Об этом она сообщила в эфире телеканала TF1.

«Я буду участвовать в президентских выборах», — заявила Ле Пен по итогам партийного совещания.

Ранее апелляционный суд Парижа признал, что политик имеет право и на законных основаниях баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах. Представители суда учитывают, что Ле Пен уже отбыла 15 месяцев лишения права на участие в них с 2025 года.

Как сообщал KP.RU, 7 июля Парижский суд огласил свое решение по делу об отмывании денег, фигурантом которого стала лидер партии «Национальное объединение». Ле Пен назначили три года тюрьмы, два из них она будет отбывать условно.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше