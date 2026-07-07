Ле Пен заявила, что хочет принять участие в выборах президента во Франции

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что планирует принять участие в выборах президента во Франции, которые состоятся в 2027 году. Об этом она сообщила в эфире телеканала TF1.
«Я буду участвовать в президентских выборах», — заявила Ле Пен по итогам партийного совещания.
Ранее апелляционный суд Парижа признал, что политик имеет право и на законных основаниях баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах. Представители суда учитывают, что Ле Пен уже отбыла 15 месяцев лишения права на участие в них с 2025 года.
Как сообщал KP.RU, 7 июля Парижский суд огласил свое решение по делу об отмывании денег, фигурантом которого стала лидер партии «Национальное объединение». Ле Пен назначили три года тюрьмы, два из них она будет отбывать условно.