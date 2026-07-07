Ле Пен заявила, что хочет принять участие в выборах президента во Франции

Ранее апелляционный суд Парижа признал, что политик имеет право и на законных основаниях баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах. Представители суда учитывают, что Ле Пен уже отбыла 15 месяцев лишения права на участие в них с 2025 года.