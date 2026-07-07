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Очереди сократились, но бензина больше не стало: что показал мониторинг АЗС Калининграда

На момент мониторинга бензин АИ-92 и АИ-95 продавался только на АЗС «Тебойл».

Утром в понедельник, 6 июля, «Новый Калининград» провел очередной еженедельный мониторинг цен на топливо на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с предыдущей неделей ситуация с наличием бензина по-прежнему остается напряженной. На момент мониторинга бензин АИ-92 и АИ-95 продавался только на АЗС «Тебойл», где выстроилась очередь примерно в 250 метров. На остальных заправках бензина не было, а на некоторых отсутствовало и дизельное топливо.

На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной въезд на территорию был перекрыт ограждениями. Топлива в продаже не было.

На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте топлива также не оказалось.

На заправке «Идель» на улице Румянцева при въезде разместили объявление об отсутствии бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте очереди во время мониторинга не было, поскольку бензин АИ-92 и АИ-95 отсутствовал. В продаже оставалось только дизельное топливо по 82,13 ₽ за литр либо по 77,13 ₽ с учетом акции «Янтарная выгода». По сравнению с предыдущей неделей дизель подорожал на 40 копеек.

На «Балтнефти» в розничную продажу вернулось дизельное топливо. Его отпускают по 83 ₽ за литр. Бензина в наличии не было. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что сеть начала возвращать продажу дизельного топлива физическим лицам после временного перехода на обслуживание преимущественно юридических лиц и спецтранспорта.

На АЗС «Сургутнефтегаз» топлива также не оказалось, очередей во время мониторинга не наблюдалось.

Единственной сетью, где утром 6 июля можно было приобрести бензин, оказался «Тебойл». Здесь АИ-95+ продавался по 74,86 ₽ за литр (обычный АИ-95 — по 72,39 ₽), АИ-92 — по 68,85 ₽, дизельное топливо — по 79,34 ₽ К заправке выстроилась очередь, растянувшаяся примерно на 250 метров. При этом сравнить стоимость топлива с предыдущей неделей не представляется возможным: во время мониторинга 28 июня корреспонденту «Нового Калининграда» не хватило топлива, чтобы доехать до части традиционно участвующих в мониторинге АЗС, в том числе до «Тебойла».

По сравнению с мониторингом, проведенным 1 июня, когда на всех семи АЗС в продаже были все виды топлива и дефицита не наблюдалось, стоимость оставшегося в продаже топлива продолжила расти. Так, дизельное топливо на «Лукойле» подорожало с 80,48 до 82,13 ₽ за литр, на «Балтнефти» — с 77,49 до 83 ₽, на Teboil — с 78,24 до 79,34 ₽ Бензин АИ-92 на Teboil вырос в цене с 68,05 до 68,85 ₽, АИ-95 — с 71,39 до 72,39 ₽ (АИ-95+ — с 73,86 до 74,86 ₽). При этом на большинстве остальных АЗС сравнить стоимость бензина уже невозможно из-за его отсутствия в продаже.

В понедельник министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки с наибольшим спросом, а также с учетом их удаленности от нефтебазы. В ведомстве заявили, что бензовозы продолжают доставлять топливо по Калининграду и муниципалитетам, а очереди объяснили возросшей нагрузкой на крупные сети после того, как часть небольших АЗС временно прекратила отпуск топлива. Кроме того, в министерстве напомнили, что дополнительные объемы топлива для Калининградской области будут поставляться в приоритетном порядке, а график поставок на июль уже сформирован.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 6 июля, ниже — 28 июня.

АЗС.

АИ-95.

АИ-92.

ДТ.

«Народная заправка» (РостОйл).

ул. Дачная, 1А.

-

(-).

-

-

(-).

-

-

(-).

-

Р&Н.

Московский проспект, 81.

-

(-).

-

-

(-).

-

-

(-).

99,99.

«Идель».

ул. Румянцева, 2А.

-

(-).

-

-

(-).

-

-

(-).

-

«Лукойл».

Московский проспект, 6А.

-

(-).

73,05.

-

(-).

-

82,13/77,13*

(+0,40 ₽).

81,73/76,73*

«Балтнефть».

Московский проспект, 180.

-

(-).

-

-

(-).

-

83,00.

(-).

-

«Сургутнефтегаз».

Московский проспект, 246.

-

(-).

-

-

(-).

-

-

(-).

80,99.

«Teboil».

Московский проспект, 242А.

72,39/74,86**

(-).

-

68,85.

(-).

-

79,34.

(-).

-

* цена с учетом акции «Янтарная выгода».

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».

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