Очереди сократились, но бензина больше не стало: что показал мониторинг АЗС Калининграда

Утром в понедельник, 6 июля, «Новый Калининград» провел очередной еженедельный мониторинг цен на топливо на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с предыдущей неделей ситуация с наличием бензина по-прежнему остается напряженной. На момент мониторинга бензин АИ-92 и АИ-95 продавался только на АЗС «Тебойл», где выстроилась очередь примерно в 250 метров. На остальных заправках бензина не было, а на некоторых отсутствовало и дизельное топливо.
На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной въезд на территорию был перекрыт ограждениями. Топлива в продаже не было.
На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте топлива также не оказалось.
На заправке «Идель» на улице Румянцева при въезде разместили объявление об отсутствии бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.
На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте очереди во время мониторинга не было, поскольку бензин АИ-92 и АИ-95 отсутствовал. В продаже оставалось только дизельное топливо по 82,13 ₽ за литр либо по 77,13 ₽ с учетом акции «Янтарная выгода». По сравнению с предыдущей неделей дизель подорожал на 40 копеек.
На «Балтнефти» в розничную продажу вернулось дизельное топливо. Его отпускают по 83 ₽ за литр. Бензина в наличии не было. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что сеть начала возвращать продажу дизельного топлива физическим лицам после временного перехода на обслуживание преимущественно юридических лиц и спецтранспорта.
На АЗС «Сургутнефтегаз» топлива также не оказалось, очередей во время мониторинга не наблюдалось.
Единственной сетью, где утром 6 июля можно было приобрести бензин, оказался «Тебойл». Здесь АИ-95+ продавался по 74,86 ₽ за литр (обычный АИ-95 — по 72,39 ₽), АИ-92 — по 68,85 ₽, дизельное топливо — по 79,34 ₽ К заправке выстроилась очередь, растянувшаяся примерно на 250 метров. При этом сравнить стоимость топлива с предыдущей неделей не представляется возможным: во время мониторинга 28 июня корреспонденту «Нового Калининграда» не хватило топлива, чтобы доехать до части традиционно участвующих в мониторинге АЗС, в том числе до «Тебойла».
По сравнению с мониторингом, проведенным 1 июня, когда на всех семи АЗС в продаже были все виды топлива и дефицита не наблюдалось, стоимость оставшегося в продаже топлива продолжила расти. Так, дизельное топливо на «Лукойле» подорожало с 80,48 до 82,13 ₽ за литр, на «Балтнефти» — с 77,49 до 83 ₽, на Teboil — с 78,24 до 79,34 ₽ Бензин АИ-92 на Teboil вырос в цене с 68,05 до 68,85 ₽, АИ-95 — с 71,39 до 72,39 ₽ (АИ-95+ — с 73,86 до 74,86 ₽). При этом на большинстве остальных АЗС сравнить стоимость бензина уже невозможно из-за его отсутствия в продаже.
В понедельник министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки с наибольшим спросом, а также с учетом их удаленности от нефтебазы. В ведомстве заявили, что бензовозы продолжают доставлять топливо по Калининграду и муниципалитетам, а очереди объяснили возросшей нагрузкой на крупные сети после того, как часть небольших АЗС временно прекратила отпуск топлива. Кроме того, в министерстве напомнили, что дополнительные объемы топлива для Калининградской области будут поставляться в приоритетном порядке, а график поставок на июль уже сформирован.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 6 июля, ниже — 28 июня.
АЗС.
АИ-95.
АИ-92.
ДТ.
«Народная заправка» (РостОйл).
ул. Дачная, 1А.
-
(-).
-
-
(-).
-
-
(-).
-
Р&Н.
Московский проспект, 81.
-
(-).
-
-
(-).
-
-
(-).
99,99.
«Идель».
ул. Румянцева, 2А.
-
(-).
-
-
(-).
-
-
(-).
-
«Лукойл».
Московский проспект, 6А.
-
(-).
73,05.
-
(-).
-
82,13/77,13*
(+0,40 ₽).
81,73/76,73*
«Балтнефть».
Московский проспект, 180.
-
(-).
-
-
(-).
-
83,00.
(-).
-
«Сургутнефтегаз».
Московский проспект, 246.
-
(-).
-
-
(-).
-
-
(-).
80,99.
«Teboil».
Московский проспект, 242А.
72,39/74,86**
(-).
-
68,85.
(-).
-
79,34.
(-).
-
* цена с учетом акции «Янтарная выгода».
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».