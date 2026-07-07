Очереди сократились, но бензина больше не стало: что показал мониторинг АЗС Калининграда

По сравнению с мониторингом, проведенным 1 июня, когда на всех семи АЗС в продаже были все виды топлива и дефицита не наблюдалось, стоимость оставшегося в продаже топлива продолжила расти. Так, дизельное топливо на «Лукойле» подорожало с 80,48 до 82,13 ₽ за литр, на «Балтнефти» — с 77,49 до 83 ₽, на Teboil — с 78,24 до 79,34 ₽ Бензин АИ-92 на Teboil вырос в цене с 68,05 до 68,85 ₽, АИ-95 — с 71,39 до 72,39 ₽ (АИ-95+ — с 73,86 до 74,86 ₽). При этом на большинстве остальных АЗС сравнить стоимость бензина уже невозможно из-за его отсутствия в продаже.