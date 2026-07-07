Апелляционная инстанция подтвердила штраф для порта Ростова

В апелляционной инстанции Ростовский порт оспаривал решение Арбитражного суда Ростовской области. Истец пояснил, что «правоотношения связаны с оказанием услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП “Росморпорт”, а не с арендой», но доводы были отклонены.