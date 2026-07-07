Самолет с телом Хаменеи и членов его семьи прибыл в Ирак

Как сообщает IRNA, в среду в Наджафе, а затем в Кербеле пройдут массовые траурные процессии. Власти Ирака объявили среду выходным днем для организации церемоний. Ожидается участие миллионов человек, в связи с чем в городах развернуты усиленные меры безопасности и сотни полевых кухонь для паломников. Завершится церемония в четверг погребением Хаменеи в его родном городе Мешхед, у мавзолея Имама Резы.