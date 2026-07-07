Самолет с телом Хаменеи и членов его семьи прибыл в Ирак

Самолет, перевозящий тело бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также останки членов его семьи, погибших вместе с ним, приземлился в международном аэропорту иракского города Наджаф. Об этом сообщает официальное иранское агентство IRNA.
Борт прибыл вечером во вторник. В аэропорту тела встречали высокопоставленные лица, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Ирака Али аз-Заиди. Церемония в Наджафе стала следующим этапом многодневных траурных мероприятий, начавшихся в Тегеране и Куме.
Как сообщает IRNA, в среду в Наджафе, а затем в Кербеле пройдут массовые траурные процессии. Власти Ирака объявили среду выходным днем для организации церемоний. Ожидается участие миллионов человек, в связи с чем в городах развернуты усиленные меры безопасности и сотни полевых кухонь для паломников. Завершится церемония в четверг погребением Хаменеи в его родном городе Мешхед, у мавзолея Имама Резы.
Читайте также: Песков рассказал, что произошло на встрече Путина и Зеленского.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!