В Перми на месте бывшего магазина «Мелодия» планируют открыть ресторан

Ресторан планируют открыть на месте бывшего музыкального магазина «Мелодия» в Перми, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на слова автора идеи — ресторатора Ольги Карцевой.
Предприниматель пояснила, что новое заведение разместится по улице Ленина, 36 и займёт два смежных исторических здания: помещение бывшего музыкального магазина «Мелодия» и находящийся по соседству особняк из красного кирпича. Сейчас они образуют единый архитектурный комплекс.
Так как заведение будет находиться в историческом центре Перми, авторы идеи решили подчеркнуть связь проекта «с первоосновами местной идентичности» и дать новому ресторану название «Бьярма». Это наименование отсылает к легендарной богатой стране Биармии, которая, по поверьям, простиралась до территорий Прикамья.
«Для нас этот проект — попытка заглянуть в гастрономическую генетическую память места, но сделать это на языке современной ресторанной культуры. Мы будем создавать еду, которая одновременно кажется знакомой на уровне подсознания, но удивляет современным исполнением», — поделилась Ольга Карцева.
Открытие ресторана должно состояться в конце июля.
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