В Перми на месте бывшего магазина «Мелодия» планируют открыть ресторан

«Для нас этот проект — попытка заглянуть в гастрономическую генетическую память места, но сделать это на языке современной ресторанной культуры. Мы будем создавать еду, которая одновременно кажется знакомой на уровне подсознания, но удивляет современным исполнением», — поделилась Ольга Карцева.