В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов

ВОЛГОГРАД, 7 июл — РИА НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в Ростове-на-Дону сгорел мальчик, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего подросток получил термический ожог и был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.
«Следственным отделом по Первомайскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство — ред.), по факту смерти мальчика», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».