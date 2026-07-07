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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов

В Ростове-на-Дону завели дело после гибели школьника от термического ожога.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 7 июл — РИА НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в Ростове-на-Дону сгорел мальчик, сообщили в СУСК по региону.

По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего подросток получил термический ожог и был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.

«Следственным отделом по Первомайскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство — ред.), по факту смерти мальчика», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».