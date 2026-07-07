Главком ВСУ Сырский: Россия сохраняет «значительный наступательный потенциал»

Россия в конфликте на Украине сохраняет «значительный наступательный потенциал». Об этом во вторник, 7 июля, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По словам военачальника, говорить о «качественном переломе» на поле боя еще рано, так как российские войска стремительно наращивают численность и продолжают наносить массированные удары.
— Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение, — цитирует его «Газета.Ru».
4 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ полностью взяли под контроль территорию Луганской Народной Республики и свыше 85 процентов территории Донецкой Народной Республики.
Глава государства также сообщил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, нет ни одного места, где не было бы ВС РФ.
Кроме того, Путин утверждает, что российские войска ни разу не применяли ракетный комплекс «Орешник» в полном смысле слов «боевое применение».