Под Волгоградом град размером с черешню уничтожил первый урожай

Жители Волгоградской области продолжают делиться кадрами последствий ливня с градом и ураганом, который пронесся в двух районах региона в прошедшее воскресенье. Эпицентром стихии стали Камышинский и Калачевский районы. В Калаче-на-Дону выпал град размером с черешню, который в буквальном смысле слова покрыл льдом участки местных жителей, где уже зрел первый урожай фруктов и овощей.
— Мы теперь без огородов, — грустно констатируют жители.
В Калаче-на-Дону мощный шторм также повалил огромные деревья, опоры линий электропередач и сорвал кровлю с некоторых домов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Петров Вале Камышинского района ураган оставил без крыши школу № 7.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com.