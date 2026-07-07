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Под Волгоградом град размером с черешню уничтожил первый урожай

Жители Волгоградской области продолжают делиться кадрами последствий ливня с градом.

Жители Волгоградской области продолжают делиться кадрами последствий ливня с градом и ураганом, который пронесся в двух районах региона в прошедшее воскресенье. Эпицентром стихии стали Камышинский и Калачевский районы. В Калаче-на-Дону выпал град размером с черешню, который в буквальном смысле слова покрыл льдом участки местных жителей, где уже зрел первый урожай фруктов и овощей.

— Мы теперь без огородов, — грустно констатируют жители.

В Калаче-на-Дону мощный шторм также повалил огромные деревья, опоры линий электропередач и сорвал кровлю с некоторых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петров Вале Камышинского района ураган оставил без крыши школу № 7.

Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com.