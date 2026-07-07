Жена Эрдогана убрала руку при попытке Макрона поцеловать ее на саммите НАТО

Недавно Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в непрозрачных солнцезащитных очках. Особое внимание к глазам Макрона возникло после того, как французский лидер вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Президент во время выступления извинился за «неэстетичный» вид, однако инцидент сразу породил очередную волну шуток о том, что Макрона избивает жена.