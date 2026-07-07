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Жена Эрдогана убрала руку при попытке Макрона поцеловать ее на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи лидеров стран на полях саммита НАТО в Анкаре попытался поцеловать руку Эмине Эрдоган, жене своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но та пресекла его действия.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи лидеров стран на полях саммита НАТО в Анкаре попытался поцеловать руку Эмине Эрдоган, жене своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но та пресекла его действия.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как первая леди Турции, отвечая на приветствие, отстранилась и решительно отвела руку в сторону, не позволив французскому президенту завершить жест.

— Президент Франции Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, но потерпел неудачу, — передает Telegram-канал Clash Report.

Недавно Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в непрозрачных солнцезащитных очках. Особое внимание к глазам Макрона возникло после того, как французский лидер вышел на публику с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Президент во время выступления извинился за «неэстетичный» вид, однако инцидент сразу породил очередную волну шуток о том, что Макрона избивает жена.

На базе Истр Эммануэль Макрон выступал перед французскими военнослужащими. В связи с внешним видом главы государства пользователи соцсети X высмеяли его и пошутили, что тот стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит. По словам пользователей Сети, Макрон понимает, что с его супругой «не стоит вести себя слишком самонадеянно».

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