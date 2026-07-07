Робот-гуманоид впервые покорил вершину вулкана и исполнил там победный танец

9 октября 2024 года Алина Пекова стала первым человеком в России, который покорил 14 высочайших гор мира. Вершина Шишабангма в Гималаях стала последней в списке из 14 «восьмитысячников», на вершинах которых побывала российская альпинистка. 23 июня 2026 года спортсменка сообщила, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 самых высоких гор мира.