Робот-гуманоид впервые покорил вершину вулкана и исполнил там победный танец

В Эквадоре модифицированный робот-гуманоид Unitree G1 по имени Пемба впервые в истории покорил вершину вулкана Чимборасо и исполнил там победный танец, пишет Shot.
— Робот (хоть и не при помощи людей) смог преодолеть сложный горный маршрут, который может пройти не каждый профессионал, а в конце путешествия на радостях пустился в пляс, — говорится в публикации.
После этого достижения разработчики Пемба планируют существенно усовершенствовать его и покорить Эверест, который является высочайшей горой мира, передает Telegram-канал Shot.
9 октября 2024 года Алина Пекова стала первым человеком в России, который покорил 14 высочайших гор мира. Вершина Шишабангма в Гималаях стала последней в списке из 14 «восьмитысячников», на вершинах которых побывала российская альпинистка. 23 июня 2026 года спортсменка сообщила, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 самых высоких гор мира.
20 мая 2026 года спортсмен Рустам Набиев установил новый рекорд, достигнув вершины Эвереста на высоте 8848 метров с помощью исключительно рук.