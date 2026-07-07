Насколько оправданны эти меры, рассуждают обозреватель «Вечерней Москвы» и эксперт.
Вся мировая история учит, что, каким бы ни было политическое устройство, в сложные моменты государство регулирует цены и жестко наказывает перекупщиков, которые нарушают монополию. На Руси первым начал борьбу со спекулянтами Борис Годунов, который в голодный год открыл царские житницы и ввел «хлебные казни». Спекулянты были всегда, но редко жили спокойно.
В 1918 году один из первых декретов Ленина был направлен против спекулянтов. В 1940-е годы инициатором ужесточения наказаний за спекуляцию продуктами был «добрый» нарком Анастас Микоян. Били не по воробьям, наказывали не лавочников, а руководителей. Даже в эпоху развитого социализма, при Брежневе, спекулянтов наказывали, их деятельность носила нетрудовой характер доходов и мошенничества.
Сегодня в Уголовном кодексе РФ нет понятия «спекуляция». Но надо отличать условную бабу Клаву, которая купила мешок семечек и продает их по стакану, от крупных перекупщиков топлива, которые наживаются на общей проблеме.
Закон — это не только суд, но и справедливость, а если ее сложно найти, то ее прописывают в юридических уложениях. Но прибыль — это не смысл жизни. Потому что есть еще социальная ответственность. Одно дело — прибыль. Совсем другое — нажива.