Нонна Гришаева стала жительницей другого города: раскрыла детали

Актриса Нонна Гришаева стала владелицей недвижимости за пределами Московского региона. Стало известно, что артистка купила дом в Ярославской области. Причём, впервые сама об этом рассказала, приехав в Ярославль на кинофестиваль. Смотрите признание звезды на видео.
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