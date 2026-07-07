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Нонна Гришаева стала жительницей другого города: раскрыла детали

Актриса Нонна Гришаева стала владелицей недвижимости за пределами Московского региона. Стало известно, что артистка купила дом в Ярославской области. Причём, впервые сама об этом рассказала, приехав в Ярославль на кинофестиваль. Смотрите признание звезды на видео.

Актриса Нонна Гришаева стала владелицей недвижимости за пределами Московского региона. Стало известно, что артистка купила дом в Ярославской области. Причём, впервые сама об этом рассказала, приехав в Ярославль на кинофестиваль. Смотрите признание звезды на видео.

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