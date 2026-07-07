Профессор Дисен: НАТО провоцирует Россию на ответ за удары вглубь ее территории

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен выразил обеспокоенность из-за поддержки странами НАТО ударов Украины вглубь России. По словам эксперта, вовлеченность Североатлантического альянса в военное планирование, предоставление разведданных и выбор целей создает серьезную угрозу прямой эскалации. Об этом он написал на своей странице в X.
Дисен прокомментировал недавние слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что лидеры стран НАТО солидарны в вопросе разрешения использования западного оружия для атак по российской территории. Профессор подчеркнул, что подобные действия толкают Москву к ответным мерам, которые в один момент попросту могут стать вынужденными.
— Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить, — написал Дисен на своей странице в X.
Недавно в СМИ появилась информация, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.