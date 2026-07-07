Mash: Бывший муж MaкSим выкупит тираж её автобиографии ради своей приватности

Ранее МакSим поделилась историей о том, как при экстренных процедурах после пневмонии ей сломали челюсть. Врачам пришлось быстро убирать «огромные шланги» из организма, что и привело к травме. Придя в себя, она с трудом говорила из-за трахеостомы, но шутила: на вопрос, понимает ли, где находится, ответила — «Дебил что ли? В Дубае!». Проблемы с челюстью заметила позже, увидев себя в зеркале.