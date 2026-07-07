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Громкое популистское заявление

В Госдуме готовят законопроект, который ужесточит наказание для перекупщиков топлива. Предлагается сажать спекулянтов на срок до трех лет, ввести крупные штрафы и конфисковывать имущество еще до решения суда.

Насколько оправданны эти меры, рассуждают обозреватель «Вечерней Москвы» и эксперт.

Предлагаемые поправки — это скорее громкое политическое заявление, нежели реальная юридически проработанная инициатива.

В Госдуме предлагают привлекать спекулянтов к ответственности по статье 238 УК РФ, которая направлена на защиту жизни и здоровья потребителей.

Надо понимать, что возникший дефицит топлива — это системная ситуация, возникающая вследствие решений в сфере государственного регулирования, логистики и организации рынка. Попытка переложить ответственность на граждан, перепродающих бензин, выглядит скорее попыткой найти удобного виноватого, нежели устранить первопричину проблемы.

Но важно уточнить, что уголовная ответственность по этой статье не наступает в случаях, когда товары, работы или услуги создают реальную опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Это означает, что статья применяется, только если проданное топливо оказалось некачественным и повлекло тяжкий вред здоровью или гибель покупателя, а не в силу того, что оно было перепродано по завышенной цене или создания искусственного дефицита.

Наличие такой опасности должно подтверждаться доказательствами, а при необходимости — заключениями экспертов. Эта статья в принципе не предусматривает наказания за факт перепродажи бензина по завышенной цене или создания искусственного дефицита.

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