Громкое популистское заявление

Но важно уточнить, что уголовная ответственность по этой статье не наступает в случаях, когда товары, работы или услуги создают реальную опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Это означает, что статья применяется, только если проданное топливо оказалось некачественным и повлекло тяжкий вред здоровью или гибель покупателя, а не в силу того, что оно было перепродано по завышенной цене или создания искусственного дефицита.