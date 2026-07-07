Месси расплакался после победы над сборной Египта в ⅛ финала ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после победы над командой Египта в матче за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Латиноамериканцы не могли забить ни одного гола вплоть до 79-й минуты. Кроме того, еще в первом тайме Месси попал в штангу и не реализовал пенальти.
В конце второго тайма аргентинцы отличились сразу тремя голами: все они были забиты в течение 15 минут. Сборная Египта не смогла сравнять счет и вылетела из плей-офф мундиаля.
Аргентина в свою очередь оформила самую позднюю волевую победу с минус двух мячей в истории чемпионатов мира, если не учитывать экстра-таймы.
Мячи в составе победителей забили Кристиан Ромеро (79-я минута), Лионель Месси (83-я минута) и Энцо Фернандес (90+2). У Египта голами отличились Яссер Ибрахим (15-я минута) и Мостафа Зико (67-я минута).
До этого капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя ЧМ, когда испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над португальскими спортсменами.