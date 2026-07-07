На стыке абсурда и боевика: что известно об экранизации манги «Дни Сакамото»

Создатели фильма не боятся бросить вызов зрителям, намеренно вплетая в повествование причудливый юмор и утрированные экшен-сцены, в которых повседневность мирной жизни пересекается с жестокостью преступного мира. Картина не стремится к серьезности или драматизму, а, наоборот, уверенно балансирует на стыке абсурда и захватывающего боевика.